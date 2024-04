Erste Chefärztin am DRK Krankenhaus Saarlouis Neurologin Dr. Gößling: „Erst das eigene Gehirn benutzen, um dem anderen Gehirn zu helfen“

Schon als sie in der zweiten Klasse war, lautete ihre Antwort auf die Frage, was sie später mal werden will: Ärztin. Für Sarah Gößling war früh klar, dass ihr Weg sie einst in die Medizin führen sollte. Heute ist ihr Traum in Erfüllung gegangen und sie ist nicht nur Ärztin geworden, sondern leitet mittlerweile sogar eine ganze Station. Seit dem 1. April ist sie die neue Chefärztin der Neurologie am DRK Krankenhaus in Saarlouis – und damit die erste Frau in dieser Position an dem Standort. Dafür ist sie mit ihrem Mann und ihren vier Kindern im Alter von vier, neun, zwölf und fast 14 Jahren ins Saarland umgezogen. An ihrem elften Arbeitstag erzählt sie im Gespräch mit der SZ von ihrem Werdegang und ihren Zukunftsplänen.