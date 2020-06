Polizei Homburg : Unfall mit Radler: Polizei sucht nach Hyundai-Fahrer

Blaulicht an einem Polizeiauto. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Einöd Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise wegen eines Verkehrsunfalls in Einöd, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 25. Mai, kurz vor 14 Uhr in der Hauptstraße (wir berichteten).

Ein 61-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrrad den rechten Gehweg von der Ortsmitte Einöd kommend in Fahrtrichtung Homburg. Als er sich in Höhe des Verkaufsstandes des „Erdbeerlandes“ befand, wurde plötzlich von der Beifahrerin eines dort haltenden Fahrzeuges die Beifahrertür des Pkw von innen geöffnet. Der Fahrradfahrer, der keine Chance mehr hatte auszuweichen, kollidierte mit der Autotür und kam daraufhin zu Fall. Anschließend kam es laut Polizeiangaben zwischen der Frau und dem Radfahrer zu einem lautstarken Wortwechsel. Anstelle sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern, setzte sich die Frau dann wieder in ihren Wagen und flüchtete mit dem Fahrer von der Unfallstelle. Der schwerverletzte Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Uniklinikum gebracht, wo er sich noch heute befindet.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen grauen Hyundai, vermutlich Tucson, mit Homburger Kreiskennzeichen gehandelt haben. Die Ermittlungen zu der Beifahrerin und dem Fahrer des Wagens dauern an.