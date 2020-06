Wieder frei baden : Freibad Saarlouis öffnet mit einem kostenlosen Schwimmtag

Saarlouis Testlauf: Das Sonnenbad auf dem Saarlouiser Steinrausch öffnet am Montag mit einem kostenlosen Badetag.

Am Montag, 15.Juni, startet ein Testlauf des Badebetriebes im Freibad in Saarlouis-Steinrausch unter den derzeit geltenden Corona-Bedingungen. Mit einer begrenzten Teilnehmerzahl kann man an diesem Tag kostenlos das Freibad besuchen. Wie in Restaurants muss man sich beim Ein- und Austritt des Bades in Adresslisten eintragen.. Auch hier wird in zwei Zeitblöcken geöffnet: 7 Uhr bis 13 Uhr und 14 Uhr bis 20 Uhr. Am Dienstag beginnt der reguläre Badebetrieb. Bis dahi soll das verbindliche Online-System stehen, der einzige Weg, an ein Ticket zu kommen. Die maximale Besucherzahl beträgt 800 Gäste je Zeitblock, sodass insgesamt bis zu 1600 Badegäste pro Tag das Schwimmbad nutzen können. Mehrfach-, Dauer- und Saisonkarten gelten in dieser Zeit nicht. Stattdessen bietet das Sonnenbad einen Zeittarif ein, der jeweils für die Dauer eines Zeitblockes (sechs Stunden) gilt: Der Eintritt für Erwachsene beträgt vier Euro, der Eintritt für 7- bis 18-Jährige zwei Euro. Kinder bis 6 Jahre haben wie bisher freien Eintritt.