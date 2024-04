Am 1. Mai geht’s los Vauban Insel in Saarlouis feiert Saisoneröffnung

Saarlouis · Am 1. Mai beginnt die neue Saison auf der Vauban Insel in Saarlouis. Pächter Maik Ferber veranstaltet in der ersten Woche gleich zwei Events.

26.04.2024 , 11:13 Uhr

Am 1. Mai feiert die Vauban Insel in Saarlouis Saisoneröffnung und lädt nach den Maiwanderungen auf die Festungsanlage ein. Foto: Jörg O. Laux