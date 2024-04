Gastronomie aus Fernost So japanisch geht’s in diesem Restaurant in Saarlouis zu – und wohl bald auch anderswo

Ein richtiges Lokal haben sie vor dem Choa 37 jedoch noch nicht betrieben. Auch die Arbeit in der Küche und im Service hat sich die Familie selbst beigebracht. Der Name des Lokals spiegelt ein Stück der Familiengeschichte wider. Choa 37 ist der Name des Stadtteils in Vietnam, aus dem die Familie ursprünglich stammt. Das Wort Choa hat jedoch noch eine weitere Bedeutung. Übersetzt heißt es so viel wie „gemeinsam“. Die Idee für den Namen hatte die Betreiberin selbst.