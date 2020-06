Wollen die Bürger mehr Industrieflächen? : CDU will Bürgerbefragung zum Lisdorfer Berg möglichst schnell

Saarlouis Stadtverwaltung soll fehlende Stellungnahmen zum Lisdorfer Berg in der Sommerpause beschaffen. Das wird die CDU am Dienstag im Stadtrat beantragen.

Die CDU drückt bei der Entscheidung über die Zukunft des Lisdorfer Berges aufs Tempo, nachdem sich eine Erweiterung laut einem Klimagutachten nicht negativ auf die Entstehung von Kaltluft für die Stadt auswirken würde. Schon in der Ausschusssitzung am morgigen Dienstag will die Saarlouiser CDU-Fraktion beantragen, dass die Stadtverwaltung in der Sommerpause alle Stellungnahmen einholt, die zum Start einer Bürgerbefragung noch fehlen.