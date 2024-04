Saarlouis Musiker Chester Frate startet durch

Mit hervorragenden Bewertungen qualifizierte sich der 18-jährige Gitarrist Chester Frate für den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, der im Mai in Lübeck stattfindet. In der Kategorie klassische Gitarre erreichte er in der Regionalentscheidung die Höchstpunktzahl von 25 und im Landesentscheid 23 von 25 Punkten.