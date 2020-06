Autobahn zeitweise voll gesperrt : 31-Jährige nach Unfall auf der Sulzbachtalbrücke schwer verletzt

Auf der Sulzbachtalbrücke ereignete sich am Samstagmorgen ein schwerer Unfall. Foto: dpa/Stefan Puchner

Sulzbach Eine 31-jährige Frau aus Saarlouis überschlug sich nach einem Unfall mit ihrem PKW auf der Sulzbachtalbrücke und wurde schwer verletzt.

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der Sulzbachtalbrücke in Fahrtrichtung Neunkirchen auf der A 8 ein schwerer Verkehrsunfall. Das teilte die Polizei am Samstag mit.