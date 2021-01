Baustelle auf der Saarbrücke : Überleitung der A 620 auf A 8 in Richtung Neunkirchen voll gesperrt

Saarlouis Wegen Markierungsarbeiten wird die Überleitung der A 620 auf die A 8 in Richtung Neunkirchen am Sonntag, 31. Januar, von 8 bis 16 Uhr voll gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Betroffen ist die Baustelle auf der Saarbrücke zwischen Autobahndreieck Saarlouis und der Anschlussstelle Dillingen-Süd in Fahrtrichtung Neunkirchen.

Hier hat sich nach Schneefall und mehreren Streu- und Räumeinsätzen die gelbe Markierung gelöst und muss ersetzt werden.