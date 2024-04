Neues Programm präsentiert Von Riesenbohrer durchstoßen – Zauberer Maurice mit spektakulärer Show in Saarlouis (mit Fotos)

Ein überdimensionaler Bohrer durchstieß Maxim Maurice. Aufgespießt hing der Magier hoch über der Bühne des Theaters am Ring in Saarlouis. Sekunden später bedankte er sich unversehrt beim Publikum für dessen tosenden Beifall. Und zum Finale seiner neuen Show wurde der Saarländer auf einer riesigen Säge gefesselt. Die zwei Blätter rasten auf ihn zu und drohten ihn zu zerteilen. Doch nur einen Augenblick später stand er am anderen Ende des Saals mitten im Publikum.