Kostenpflichtiger Inhalt: Wiederholter Feuerwehreinsatz : In Fraulauterner Schreinerei drohte es erneut zu brennen

In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr erneut zur abgebrannten Fraulauterner Schreinerei Ney ausrücken. Dieser zweite Einsatz dauerte für den Löschbezirk Ost gut drei Stunden. Foto: Ruppenthal

Fraulautern Am frühen Freitagmorgen war in der Fraulauterner Schreinerei Ney ein Brand ausgebrochen, der die Saarlouiser Feuerwehr für Stunden auf Trab hielt. Trotz eines Großaufgebotes von Feuerwehrkräften – über 80 Leute waren im Einsatz, 30 weitere standen in Bereitschaft – wurde die Halle total zerstört (die SZ berichtete).