Polizei sucht Hinweise : Auto auf Norma-Parkplatz beschädigt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarlouis Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag in Lisdorf einen geparkten Wagen touchiert und ist abgehauen. Nach Polizeiangaben passierte der Unfall zwischen 10.50 und 11.10 Uhr auf dem Parkplatz des Norma-Marktes in der Provinzialstraße in Lisdorf.