Großbrand in Fraulautern : Über 80 Feuerwehrleute bekämpfen Großbrand in Schreinerei

Ein sehr harter Einsatz für die Wehrleute in Fraulautern: Hitze- und Rauchentwicklung waren extrem. Foto: Ruppenthal

Fraulautern Ein Großbrand hat am Freitag für viele Stunden die Saarlouiser Feuerwehr auf Trab gehalten. Über 80 Feuerwehrleute rangen in Fraulautern in einem aufwändigen Einsatz ein Feuer in der Schreinerei Ney in der Hunsrückstraße nieder.