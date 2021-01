Umgestürzte Bäume und beschädigte Leitplanken : Schnee und Glätte sorgen für mehrere Unfälle im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Wegen des erneuten Schneefalls kam es am Montagmorgen im Landkreis Saarlouis zu drei Unfällen und zwei Verkehrsbehinderungen. Das teilte die Führungs- und Lagezentrale der Polizei im Saarland auf SZ-Anfrage mit.

Auch auf der Höhe von Saarwellingen, in Fahrtrichtung Zweibrücken, rutschte gegen 4 Uhr ein Autofahrer gegen die Leitplanken. Fast an der gleichen Stelle passierte wenig später ein weiterer Unfall, bei dem der Fahrer ebenfalls die Leitplanke touchierte. Des Weiteren meldete die Führungs- und Lagezentrale eine Verkehrsbehinderung in Felsberg. Dort sind am Montagmorgen zwei Lastwagen hängen geblieben und kamen nicht mehr weiter.