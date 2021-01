Unfall am Autobahnkreuz Saarlouis : LKW fährt rückwärts auf der Autobahn

Saarlouis Am Autobahnkreuz Saarlouis hat am Freitag um 19.02 Uhr ein 29-jähriger LKW-Fahrer aus der Ukraine einen Unfall verursacht. Mit seinem Gespann befuhr er die Überleitung der A 620 auf die A 8 in Fahrtrichtung Neunkirchen.