Rat einstimmig für Haushalt In diese Projekte will die Gemeinde Überherrn 13,4 Millionen investieren

Der Überherrner Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag mit dem Haushalt für 2024 beschäftigt. Das Defizit im Zahlenwerk kann die Gemeinde durch Rücklagen der vergangenen Jahre ausgleichen. Die Ratsmitglieder stimmten einstimmig für den entsprechenden Entwurf. Doch bereits jetzt deutet sich an, dass der Kommune ab 2025 hierfür die Mittel fehlen.