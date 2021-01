Winter im Kreis Saarlouis : Schnee und Glätte sorgen für verspätete Busse

Kreis Saarlouis In einer winterlich-weißen Pracht zeigte sich am Donnerstagmorgen unter anderem der Wallerfanger Gau. Dies sorgte bei den Kreisverkehrsbetrieben Saarlouis für Einschränkungen, Unfälle meldete die Polizei keine.

Zugeschneite Autos, eine geschlossene Schneedecke auf den Straßen und die ein oder andere glatte Stelle auf dem Weg: So sah es am Donnerstagmorgen vor allem in St. Barbara und den anderen Ortsteilen des Wallerfanger Gaus aus.