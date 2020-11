Bewaffneter Täter überfällt Restaurant : Raubüberfall in Saarlouis: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Saarlouis Nach dem Überfall mit schwerer räuberischen Erpressung auf die Burger King-Filiale in Saarlouis in der Nacht zum 24. August, gegen 1.50 Uhr, sucht die Polizei noch immer nach dem Täter.

Der maskierte Täter betrat das Schnellrestaurant, wo sich zur Tatzeit keine Gäste aufhielten, und bedrohte mit einer Schusswaffe in der Hand die Angestellten. Im Büro der Filiale warf er dem Schichtführer unter Vorhalten der Waffe eine Plastiktüte zu und rief diesem "Kawasei, Kawasei" (phonetisch) zu. Dies verstand der Schichtführer als Bedrohung und gleichzeitig als Aufforderung, Geld in die Tüte zu stecken. Nachdem er dem Täter die gefüllte Tüte gab, flüchtete dieser in Richtung Wallerfanger Straße, wo er laut Zeugenaussagen in einen dunklen Wagen gestiegen sei. Hierbei ist unklar, ob sich noch weitere Personen in dem Fahrzeug befanden. Der Täter erbeutete einen vierstelligen Eurobetrag.