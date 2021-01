Corona-Pandemie im Landkreis Saarlouis : Corona-Fälle im Kreis: Eine Schule und zwei Kitas betroffen

Kreis Saarlouis Dass 28 Menschen in Quarantäne müssen, ist bereits klar. In einem Fall werden die Kontaktpersonen noch ermittelt.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Donnerstagmorgen über weitere Covid-19-Fälle an Schulen und Kitas im Kreis informiert.

Demnach wurde an der Kita St. Michael Körprich eine Person positiv getestet, für 17 Personen wurde Quarantäne ausgesprochen.

Ebenfalls eine positiv getestete Person gibt es an der Nikolaus-Groß-Schule Lebach , hier wurde für elf Personen Quarantäne ausgesprochen.

Und auch an der Kita St. Nikolaus in Lebach registrierte man einen Corona-Fall. Die Kontaktpersonen würden derzeit noch ermittelt, teilte der Kreis am Morgen mit.