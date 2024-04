Fußball-Saarlandpokal Schwalbachs Traum lebt bis zur 75. Minute

Auch die Auswechselspieler des FV Schwalbach standen voll unter Strom: Felix Martin, Mittelfeldspieler des Fußball-Saarlandligisten FV Schwalbach, machte in der 56. Minute gerade hinter dem Tor Dehnübungen, als seine Mannschaft am Mittwoch im Pokalkracher gegen Regionalligist FC Homburg einen Angriff des Favoriten abwehrte. Martin unterbrach das Aufwärmprogramm, klatschte mehrfach in die Hände und feuerte seine Mitspieler an: „Kommt Jungs, weiter dagegenhalten.“