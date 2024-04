Auf großer Deutschland-Tour Fußball-Influencer Jannik Freestyle begeistert in Rehlingen mit seinen Tricks

Die Zuschauer stehen gespannt am Rand und filmen und fotografieren begeistert das, was sich vor ihren Augen abspielt. Dort steht Jannik Freestyle, der passend zum Beat der Musik einen Fußball um seinen Körper herum tanzen lässt. Er balanciert den Ball mühelos auf seinem Kopf, lässt ihn auf seinen Nacken gleiten und fängt ihn mit den Füßen auf. Dann nimmt er sich ein Springseil und kickt den Fußball immer wieder nach oben, während er über das Seil hüpft. Die Kinder, die sich um ihn herum versammelt haben, können es kaum erwarten, sich selbst an den Tricks ihres Idols zu versuchen. Denn Deutschlands bekanntester Freestyler ist am Mittwochnachmittag ins Bungertstadion nach Rehlingen gekommen, um den Nachwuchs-Fußballern seine Ball-Kunststücke beizubringen.