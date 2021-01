Glatte Straßen im Saarland : Schnee und Glätte führen zu Verkehrsbehinderungen im Saarland

Saarbrücken Aufgrund von Schnee und Glätte kam es im Saarland am Montagmorgen zu 36 Unfällen und 62 Einsätzen der Polizei. Auch der ÖPNV ist betroffen.

Wie die Führungs- und Lagezentrale der Polizei im Saarland auf SZ-Anfrage bestätigte, kam es im Saarland am Montagmorgen aufgrund von Schnee und Glätte insgesamt zu 36 Unfällen. Alle seien glimpflich und ohne Verletzte verlaufen. Die Schwerpunkte seien dabei der Saarpfalz-Kreis, Neunkirchen und das Saarbrücker Umland gewesen, so die Polizei. Im Westen sei die Lage „übersichtlich“.

Wie die Saarbahn am Morgen meldete, kommt es aufgrund des Wetters auch im Busbetrieb zu Verzögerungen. Im gesamten Busliniennetz, insbesondere aber in den Höhenlagen, müsse man aktuell mit Verspätungen rechnen, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Saarbahn fahre dagegen planmäßig.