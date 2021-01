Neubau in Wadgassen praktisch fertig : Bald geht es los in der „Abenteuerinsel“

Der neue Kindergarten in Hostenbach steht kurz vor seiner Fertigstellung. Foto: Ruppenthal

Hostenbach Der große Neubau der Wadgasser Kindertagesstätte „Abenteuerinsel“ ist nach rund 16-monatiger Bauzeit praktisch fertiggestellt. Dabei ist ein modernes, vielfältig nutzbares Kindergartengebäude entstanden.

Noch steht der Neubau-Komplex komplett leer, aber das wird sich schon in den nächsten Tagen ändern. Am Montag und Dienstag sollen die Möbel aller Gruppenräume angeliefert und aufgebaut werden. Von Mittwoch bis Freitag findet dann der Umzug des Kindergartens von der Containeranlage in den Neubau statt. Und schon in einer Woche soll ab Montag, 1. Februar, 7.30 Uhr, der Notbetrieb der Kindertagesstätte anlaufen.

Für alle Kinder und Eltern ist zudem ein virtueller Rundgang am 4. Februar geplant, da coronabedingt derzeit eine Einweihungsfeier und eine Besichtigung nicht möglich sind. Nach Angaben der Gemeinde wird dieser virtuelle Rundgang zwischen 11 und 14 Uhr stattfinden, da in dieser Zeit alle am Werkeln sind.