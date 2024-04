Jetzt handeln die Schüler selbst „Gefährliche Situationen“ – Elterntaxis sorgen für Chaos vor Saarlouiser Gymnasium

Jeden Morgen dasselbe Bild: Stoßstange an Stoßstange stauen sich die Autos in der Pavillonstraße vor dem Haupteingang des Max-Planck-Gymnasiums (MPG) in Saarlouis. Viele von ihnen sind Elterntaxis. Sie blockieren die Fahrradständer und weichen sogar auf den Gehweg aus, um auf der engen Fahrbahn aneinander vorbei zu kommen. „Es kommt oft zu gefährlichen Situationen“, bestätigen mehrere Schüler im Gespräch mit unserer Zeitung.