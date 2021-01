Faasend mal anders : Statt Kappensitzung gibt’s in Lisdorf die Spasstasch

Lisdorf Kappensitzungen gibt es in dieser Session nicht: Für viele Narren ein herber Verlust. Deshalb haben die Mitglieder des Lisdorfer Gesellschafts- und Karnevalsverein (LiGeKa) die Aktion „Spasstasch …so simma dabei!

“ unter dem Motto „how to be luschdisch“ kreiert. Hierbei handelt es sich um ein Feierpaket, das auch den beliebten Lisdorfer Brunnenbutzer, eine DVD mit Höhepunkten der vergangenen Sessionen sowie Dekomaterial enthält. Also alles, was jeder Karnevalist für die Faasend dahemm so braucht.