Polizei Saarlouis hat kuriosen Einsatz : Einbrecher sucht Hilfe im ehemaligen Dillinger Krankenhaus

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dillingen Vor Schmerzen ist ein 48-Jähriger in Dillingen im ehemaligen Krankenhaus zum Einbrecher geworden: Am Samstagmorgen wurde die Polizei Saarlouis über einen Mann im ehemaligen Marienhaus Klinikum in Dillingen informiert, der sich augenscheinlich unbefugt Zutritt verschafft hatte.