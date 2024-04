17 Sorten Pizza stehen auf der Karte In Pachten hat eine neue Pizza-Wein-Bar eröffnet

Die Liebe zur Pizza hat sich bei Leon Schorr eher durch Zufall entwickelt. „Ich entdeckte im Internet einen gebrauchten Pizzaofen, der war ein echtes Schnäppchen, da schlug ich zu und begann mit Teigen und Backen zu experimentieren“, erzählt der gebürtige Reisbacher, der heute in Dillingen wohnt. Die Pizzen kamen bei Familie, Freunden und Bekannten so gut an, dass er und seine Lebensgefährtin Anne Wiezorek beschlossen, einen Catering-Service mit den Pizzen als wichtigem Bestandteil des Angebots zu gründen.