Weitere Schule im Kreis Saarlouis : 44 Personen am TWG Dillingen nach Coronafall in Quarantäne

44 Personen am TWG Dillingen nach Coronafall in Quarantäne

Dillingen Drei Kurse sind betroffen, teilte der Landkreis mit.

Nach einem bestätigten positiven Coronafall am Technisch-Wissenschaftlichen Gymnasium (TWG) in Dillingen (die SZ berichtete) ist für 44 Personen Quarantäne angeordnet worden. Das teilte der Landkreis Saarlouis am Freitagmorgen mit.