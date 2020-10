Corona im Kreis Saarlouis : Positiver Covid-19-Fall am TGBBZ Dillingen

Dillingen Am TGBBZ in Dillingen ist ein positiver Corona-Fall bestätigt worden. Die betroffenen Schüler und Lehrer müssen in Quarantäne.

Am TGBBZ in Dillingen ist positiver Corona-Fall bestätigt worden. Das teilte der Landkreis Saarlouis am Abend des Tags der Deutschen Einheit mit. Betroffen ist demnach die Klasse SHK 13.1. Die betroffenen Schüler und Lehrer müssen sich nach Angaben des Landkreises ab sofort bis einschließlich 14. Oktober in Quarantäne begeben. Die erste verpflichtende Testung auf SARS-CoV-2 findet am 5. Oktober um 14 Uhr im Testzentrum des Gesundheitsamtes in der Sporthalle in den Fliesen statt.