Fußball Oberliga-Partie des FV Diefflen vorverlegt

Fünf Spieltage vor dem Runden-Ende hat das Team von Trainer Thomas Hofer derzeit zehn Punkte Vorsprung auf den ersten möglichen Abstiegsplatz. Voraussichtlich wird es in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (RPS) sechs bis sieben Absteiger geben. Dies hängt von der Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest in die RPS-Oberliga ab – und davon, ob sich der RPS-Vizemeister in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga durchsetzt.