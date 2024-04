Feuerwehr im Einsatz Garage in Dillingen steht lichterloh in Flammen (mit Fotos)

Dillingen · Eine Hälfte einer Doppelgarage in Dillingen stand am Sonntagabend in Vollbrand. Der Brand drohte, sich auszubreiten.

15.04.2024 , 10:25 Uhr

6 Bilder Garage in Dillingen steht in Flammen 6 Bilder Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal