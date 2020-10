Polizeieinsatz in Dillingen : Rauch bei Hochzeitsfeier behindert Verkehr

Dillingen Gäste einer Hochzeitsfeier haben am Samstagmittag Rauchfackeln in der Werderstraße in Dillingen gezündet. Durch die erhebliche Rauchentwicklung wurde die Sicht für einige Sekunden beeinträchtigt, so dass ein Befahren der Werderstraße in beide Fahrtrichtungen nicht mehr möglich war, berichtet die Polizei.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.