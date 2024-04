„Wirtschaftslehre“ am Albert-Schweitzer-Gymnasium „A Cup of Fitness“ – wie eine Dillinger Schülerfirma gleich zweimal Gutes tun will

Dillingen · „A Cup of Fitness“ vom Albert-Schweitzer-Gymnasium Dillingen ist eine von fünf Schülerfirmen des Saarlandes, die am Dienstag in Koblenz um den Titel „Landesbeste Schülerfirma“ kämpft. Mit welchem Konzept sie gewinnen – und Gutes tun – wollen.

19.04.2024 , 11:30 Uhr

Die Schülerfirma „A Cup of Fitness“ des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Dillingen hat einen eigenen Fitnessratgeber mit Übungen und Rezepten herausgebracht. Mit diesem wollen sie beim Landeswettbewerb der Junior-Schülerfirmen punkten. Foto: Tina Leistenschneider