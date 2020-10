Pandemie im Kreis Saarlouis : Positive Covid-19-Fälle am TWG Dillingen und Pestalozzi Grundschule in Lebach-Steinbach

Das Technisch-Wissenschaftliche Gymnasium in Dillingen. Foto: Seeber

Kreis Saarlouis An der Pestalozzi Grundschule in Steinbach und dem Technisch-Wissenschaftlichen-Gymnasium (TWG) in Dillingen sind jeweils ein positiver Corona-Fall bestätigt worden.

An der Pestalozzi Grundschule in Steinbach und dem Technisch-Wissenschaftlichen-Gymnasium (TWG) in Dillingen sind jeweils ein positiver Corona-Fall bestätigt worden. Das hat der Landkreis Saarlouis am Freitag mitgeteilt. An der Grundschule werden 23 Schüler und ein Lehrer bis einschließlich 19. Oktober unter Quarantäne gestellt. Die Betroffenen werden jetzt am Montag, 12. Oktober, auf Corona getestet.

Nach einem positiven Test am TWG müssen dort jetzt etwa 40 Schüler und ein weiteres Mitglied der Schulgemeinschaft bis einschließlich 22. Oktober in Quarantäne. Hier ist der erste Test für Dienstag, 13. Oktober, geplant, der zweite soll am Montag, 19. Oktober, durchgeführt werden.