Kultur startet neu : Neue Veranstaltungsreihe „Kultur im Schuppen“ in Dillingen

Dillingen Das Kulturleben ist unter der Corona-Pandemie zusammengebrochen. Mit einer kleinen Konzert-Reihe im Lokschuppen versucht die Stadt Dillingen nun einen Neuanfang.

Die Corona-Pandemie bringt immer noch viele Entbehrungen mit sich und schränkt das gesellschaftliche Leben weiterhin ein. Da die aktuelle Verordnung der Landesregierung zur Bekämpfung der Pandemie jedoch wieder Veranstaltungen unter strengen Auflagen zulässt, erarbeitete die Stadtverwaltung ein Konzept, wie den Bürger wieder Kultur geboten werden kann. „Unser Lokschuppen bietet sich an, mit einem guten Sicherheits- und Hygienekonzept den Versuch zu starten“, erklärt Berg. Der Bürgermeister hofft, dass sich „Kultur im Schuppen“ bewähren wird. „Ich danke allen, die an den Vorbereitungen mitgewirkt haben, insbesondere den Künstlerinnen und Künstler.“

Den Auftakt am Samstag, 24. Oktober, macht Christina Lux mit ihrem Duettpartner Oliver George. Dieses Konzert und ein Konzert am Samstag, 5. Dezember 2020, mit dem Allegrias Trio sind in Kooperation mit dem Verein Kultur und Gitarre auf den Weg gebracht worden. Lux’ intensive und warme Stimme erzählt, auf deutsch und englisch, Geschichten über Begegnungen und Momentaufnahmen. Sie schaut hin, betrachtet die schrägen und schönen Dinge des Lebens immer auf der Suche nach dem, was unter der Oberfläche liegt. Dafür findet sie berührende Bilder in ihrer Musik und ihren Worten. Mit ihrem Weggefährten Oliver George an Schlagzeug, Gitarre und Gesang hat sie das aktuelle und neunte Album „Leise Bilder“ produziert. Im Konzert lassen sich beide mit großer Spielfreude aufeinander ein.