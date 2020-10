Pandemie : Neun neue Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Auch am Freitag sind die Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis wieder gestiegen.

Insgesamt hat der Landkreis am Freitag neun neue Fälle gemeldet. Infiziert haben sich eine Frau aus Saarwellingen, zwei aus Saarlouis und zwei aus Dillingen sowie eine aus Überherrn. In Lebach, Dillingen und Rehlingen-Siersburg hat sich jeweils ein Mann mit dem Virus infiziert. Damit steigt die Zahl der bisher gemeldeten Infektionen auf 759. Als genesen gelten 686 Menschen. Aktuell infiziert sind 49 Menschen, und 24 sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.