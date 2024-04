Dillingen Technik-Projekt begeistert junge Leute

Emsiges Treiben herrschte vor Kurzem in den Gängen und Klassenzimmern des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Dillingen. Die Schüler der Klassenstufen Fünf bis Sieben eilten durch die Räumlichkeiten, unterhielten sich und gaben Tipps weiter, wie die verschiedenen Aufgaben am besten zu meistern sind.