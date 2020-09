Polizei schnappt Drogendealer : Drogendealer läuft mit Axt durch Püttlingen

Püttlingen Die Polizei Völklingen meldet einen Erfolg: Sie hat nach Anwohnerhinweisen einen Drogendealer überführt. Der lief zuvor verwirrt durch die Straßen von Püttlingen.

Die Polizei Völklingen hat in Püttlingen einen Drogendealer gefasst. Der Mann war zuvor Anwohnern in der Völklinger Straße aufgefallen, weil er oberkörperfrei mit einer Art Axt oder einem Schlagstock herumlaufe. Die Polizei reagierte sorfort und schickte in Streife hin, die den offenbar verwirrten 31-Jährigen vorerst festnehmen konnte.