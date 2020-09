Völklingen : Kleidung fängt über Lampe Feuer

Die Freiwillige Feuerwehr Völklingen musste zu einem Einsatz in einem Mehrparteienhaus ausrücken. Foto: dpa/Carsten Rehder

Völklingen () In Brand geratene Kleidung hat in Völklingen am Mittwoch gegen 15 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Moltkestraße zu einem Feuerwehr-Einsatz geführt. Wie die Poliei am Donnerstag mitteilte, trugen Einsatzkräfte der Feuerwehr Völklingen die Kleidung aus der verqualmten Wohnung im Erdgeschoss und löschten sie ab.

Von red