Tödliche Kollision : Fußgänger stirbt nach Verkehrsunfall in Völklingen

Völklingen Ein 70-jähriger Autofahrer hatte den 77-jährigen Fußgänger am Freitagmorgen auf dem Parkdeck des Globus Einkaufsmarktes nicht rechtzeitig gesehen.

Der 77-jährige Mann aus Püttlingen verstarb in der Nacht in einem Saarbrücker Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 11.50 Uhr auf dem alten Parkdeck des Globus Einkaufsmarktes in der Völklinger Rathausstraße.