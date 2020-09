Vielfältiges Angebot : Völklingen richtet „Interkulturelle Woche“ aus

Völklingen Die Stadt Völklingen nimmt erneut an der bundesweiten „Interkulturellen Woche“ teil. Diese findet zwischen dem 27. September und 4. Oktober statt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“, das Programm ist vielseitig.

Beispielsweise zeigt die Stadt Völklingen in Zusammenarbeit mit dem Fotoclub Völklingen eine Fotoausstellung zu Land und Leben in Marokko. Interessierte können sie zwischen dem 28. September und 2. Oktober im Alten Rathaus besichtigen.

Der Verein „BARIŞ – Leben und Lernen“ bietet für Kinder zwischen neun und zwölf Jahren einen Workshop an. Dabei sollen sich die jungen Teilnehmer unabhängig von ihrer Herkunft mit dem gemeinsamen Lebensraum „Völklingen“ auseinandersetzen und lernen auf diese Weise Neues über die Stadt und ihre Mitbürger.

Der Bildungsverein Eleganz leistet einen kulinarischen Beitrag mit der Ausrichtung eines „From all you can eat“-Buffet. Es werden arabische, kurdische, bosnische, türkische, bulgarische, rumänische und deutsche Spezialitäten angeboten und die jeweiligen Rezepte ausgestellt. Anschließend wird der Kurs „Kalligraphie – die Kunst des Schönschreibens“ angeboten.