Neuerscheinungen bei The Dandy is dead

Der neue Saarbrücker Independent-Verlag The Dandy is dead präsentiert am 29. November seine nächsten beiden Neuerscheinungen: Teil 2 der Heft-Reihe „Basement Tales“ und die Groteske „Die Wutbriefe“.