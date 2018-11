später lesen Benefiz-Jazzkonzert im Rathaus am Donnerstag, 29.11. Benefiz-Konzert mit Jazzern der Musikschule Teilen

„Jazz im Rathaus“ heißt es am Donnerstag, 29. November, 19 Uhr. Die Sessionband „Vamp, Fill and Fade“ und die Jazzcombo der Musikschule der Landeshauptstadt Saarbrücken laden zu einem jazzigen Benefizkonzert in den Rathausfestsaal ein.