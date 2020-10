Preisträger : Kulturpreis für Korso.op-Kollektiv und Eugen Georg

Saarbrücken Der Regionalverband zeichnet Künstlerinnen und Künstler aus. Statt des üblichen Festakts gibt es einen Kurzfilm zum Wirken der Preisträger.

Der mit 3 000 Euro dotierte Kulturpreis des Regionalverbands Saarbrücken geht in diesem Jahr an das Korso.op-Kollektiv. Den in diesem Jahr aus aktuellem Anlass vergebenen Sonderpreis „Krise als Chance“ erhält Eugen Georg für sein digitales Projekt Soda Festival. Er erhält ein Preisgeld in Höhe von 1 500 Euro.