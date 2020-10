Saarbrücker Stadtpolitik :  Rats-Koalition hat keine Mehrheit für Welker

Saarbrücken Die FDP könnte die Wahl des neuen Bau-Dezernenten im Stadtrat blockieren. Neue Grünen-Abgeordnete kündigt Enthaltung an.

Wenn es so etwas wie ein Machtwort gewesen sein soll, was Sascha Zehner, der Vorsitzende der CDU-Stadstratsfraktion am Sontagabend hat verschicken lassen, dann ist es verpufft. „Die CDU erwartet geschlossenes Handeln der Koalition“, wenn es um die Wahl des neuen Baudezernnten am 5. November im Saarbrücker Stadtrat geht, teilte Zehner mit. Die Christdemokraten erwarten, dass die Koalitionspartner Grüne und FDP dem Vorschlag von Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) folgen und Martin Welker zum Dezernenten wählen. Wenige Stunden zuvor hatte der Vorsitzende der FDP-Stdatratsfraktion, Helmut Isringhaus mitgeteilt, dass seine Partei die Wahl verschieben will, weil es da doch noch einigen Klärungsbedarf gebe.

Die CDU fordert Koalitionstreue ein. Ein Machtwort? In der FDP wird die klare Ansage der CDU eher mit „Macht nix“ bewertet. Am Dienstag erklärte Isringhaus auf Nachfrage: Seine Fraktion bleibe bei ihrer Position. Es gibt aus Sicht der FDP zu viele offene Fragen. Am 5. November Welker zum Dezernenten zu wählen, „geht gar nicht“, sagt Isringhaus und verweist auf die SPD. Deren Fraktionsvorsitzender Mirco Bertucci habe das „treffend formuliert“.

Das Verfahren zur Neubesetzung der Stelle sei „insgesamt äußerst ungünstig verlaufen“, schrieb Bertucci am Dienstagnachmittag. Der Oberbürgermeister habe „mit seiner Vorfestlegung auf Martin Welker als Wunschkandidat dem Bewerbungsverfahren bei einer ohnehin schon sehr kurzen Bewerbungsfrist geschadet“. „Die Besetzung des Baudezernats ist eine Festlegung für die nächsten zehn Jahre. Die Eile, mit der der Oberbürgermeister seinen Kandidaten nun durchdrücken will, wird diesem wichtigen Amt nicht gerecht und schadet letztendlich der Stadt – egal, wie der Beschluss des Rates nachher ausfällt“, sagt Bertucci. Wie die FDP fordert auch die SPD, die Wahl des Baudezernenten zu verschieben.