Saarbrücken Grenzen und ihre Veränderungen und Herausforderungen sind das Thema der Vortragsreihe „Europäische Grenzdiskurse: Ringvorlesung der Europäischen Kulturstudien“ an der Saar-Uni.

Gefährden der Brexit und die Corona-Krise die Vision eines geeinten Europas ohne Grenzen? Dieser und anderen Fragen widmet sich die Ringvorlesung „Europäische Grenzdiskurse“ an der Saar-Uni. Sie startet ab dem 2. November und findet an acht Terminen immer montags von 16.15 bis 18 Uhr statt. Anmeldungen können an stephanie.blum@uni-saarland.de gerichtet werden.