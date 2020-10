Pandemie : Erster Corona-Toter seit Juni

Regionalverband Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet erneut Rekordzahl an Neuinfektionen.

Im Regionalverband gibt es den ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus seit dem 19. Juni. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 115. Das teilt der Regionalverband mit. Zudem meldete das Gesundheitsamt des Regionalverbandes am Dienstag, 27. Oktober, erneut den bisherigen Höchststand von 92 Neuinfektionen. Am vergangenen Freitag gab es ebenfalls 92 neue Corona-Fälle. Drei Personen konnten die Quarantäne beenden und gelten damit als geheilt. Somit sind aktuell 533 Menschen im Regionalverband akut an Covid-19 erkrankt. Davon leben 313 in Saarbrücken, 71 in Völklingen und die übrigen 149 in den acht weiteren Umland-Kommunen.