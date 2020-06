Hoher Sachschaden : Fahrer baut Unfall in Saarbrücken und flüchtet

Fahrer baut Unfall in Saarbrücken und flüchtet

Saarbrücken Am Samstagmorgen hat ein BMW-Fahrer einen hohen Sachschaden verursacht und flüchtete dann vom Unfallort. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines BMW am frühen Samstagmorgen (6. Juni) gegen 4.30 Uhr auf der Dieselstraße in Saarbrücken unterwegs, als er im Kurvenbereich aus bisher noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die dortige Gasregelstation prallte. Nach Angaben der Polizei blieb der Pkw auf der Seite liegen und der Fahrer flüchtete vom Unfallort.

Kurzzeitig kam es zum Gasaustritt. An der Gasregelstation entstand nach ersten Schätzungen der Stadtwerke ein Schaden von mindestens 50000 Euro. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden bei einem Neuwert von ungefähr 95 000 Euro. Bezüglich des Unfallverursachers dauern die Ermittlungen noch an. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.