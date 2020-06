Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeit in der Corona-Krise : Saarländer entdecken für sich den Urlaub zu Hause

Swimmingpools für daheim sind derzeit im Regionalverband sehr gefragt, sagt Claudia Sassenberger. Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken In manchen Branchen ist von Krise keine Spur: Gartengeräte, Swimmingpools und Elektro-Fahrräder verkaufen sich zurzeit bestens.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Wir entdecken unsere Heimat neu – so kann man den Trend der Saarländer und insbesondere der Menschen im Regionalverband Saarbrücken in diesem Frühjahr und dem anstehenden Sommer wohl am besten bezeichnen. Aufgrund der Corona-Krise bleiben die meisten Menschen zu Hause und arbeiten an ihren eigenen vier Wänden oder im Garten.

Geht man an einem Freitagnachmittag oder einem Samstag durch die Bau- und Gartenmärkte, stellt man in wenigen Sekunden fest, dass es dort zugeht wie in den Supermärkten wenige Tage vor Weihnachten. Lange Schlangen an den Kassen und Gedränge in allen Gängen. Bei der Urlaubs- oder Freizeitgestaltung sieht es sogar noch schlimmer aus. „Wir haben seit Wochen keine Aufstell-Swimmingpools mehr auf Lager. Stahlwandpools gibt es in ganz Deutschland so gut wie nicht mehr. Wir haben noch Glasfaserkunststoff-Pools zum Einlassen in den Boden oder die Technik für komplett gemauerte Pools“, sagt Claudia Sassenberger, die Geschäftsführerin der SAS Schwimmbad- und Wellnesstechnik GmbH in Güdingen. Sie hat schon Mitte März geahnt, dass so etwas auf Deutschland zukommen könnte. „Als die letzte Rückholaktion von deutschen Touristen aus dem Ausland abgeschlossen war und Deutschland dichtgemacht wurde, war im Prinzip sofort ein erster Trend zu erkennen. Aufgrund der hohen Temperaturen holten sich die Menschen schon Pools für die Osterfeiertage in den Garten“, erklärt Claudia Sassenberger. Sie berichtet auch von Menschen, die sehr glücklich mit ihrer freien Zeit daheim sind, teilweise mehr Entspannung erfahren oder ihre Heimat mit anderen Augen kennenlernen.

Ähnliches berichtet Jochen Pollex, der Geschäftsführer von bikes&ebikes in Saarbrücken. Das Unternehmen hat sich auf den Verkauf von E-Bikes spezialisiert. „Mit dem Fahrrad erhältst Du einfach einen anderen Blick auf Deine Heimat, als mit dem Auto. Viele Menschen kannten das überhaupt nicht. Das wird uns immer wieder berichtet“, sagt Jochen Pollex. Doch auch die E-Bike-Unternehmen können der zurzeit wahnsinnig hohen Nachfrage nicht mehr gerecht werden. Bestimmte E-Bikes haben Wartezeiten von mehreren Monaten, und wann Sonderwünsche erfüllt werden können, steht in den Sternen. Das Saarbrücker Unternehmen hat noch eine Auswahl an E-Bikes in seinen Ausstellungsräumen, doch danach wird es auch eng. „Es hat keiner damit gerechnet, dass die Nachfrage diese Ausmaße annehmen wird. Seit dem 20. April ist die Hölle los und wir kommen kaum nach, die Anfragen zu beantworten“, sagt der Geschäftsführer. Er spricht von einem weltweiten E-Bike-Problem und erklärt: „Die Nachfrage nach E-Bikes ist seit Jahren generell so hoch, dass die Produzenten kaum nachkommen. Das weltweite Epizentrum, was die Herstellung von Fahrrädern und E-Bikes angeht, ist in Taiwan. Doch die stoßen an ihre Grenzen, auch was die Rohstoffe angeht. Dadurch fehlen auf der ganzen Welt wichtige Teile, um die Räder zusammenzubauen und ausliefern zu können“, sagt Jochen Pollex weiter.

Elektro-Fahrräder sind zurzeit nicht nur in Deutschland der Renner, sagt Jochen Pollex. Foto: Heiko Lehmann