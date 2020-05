Schwerer Unfall in Saarwellingen : 25-Jähriger ohne Fahrerlaubnis überschlägt sich mit PKW

In Saarwellingen überschlug sich ein 25-Jähriger mit einem PKW. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Saarwellingen Am vergangenen Samstag kam es in der Bahnhofstraße in Saarwellingen zu einem schweren Unfall. Ein 25-Jähriger fuhr deutlich zu schnell, alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ Redaktion

Am vergangenen Samstag (30. Mai), gegen 03:25 Uhr, verursachte ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Saarwellingen mit einem PKW einen schweren Verkehrsunfall. Das teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Der Fahrer, der in Begleitung eines Angehörigen unterwegs war, kollidierte in der Bahnhofstraße in Saarwellingen mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Der PKW-Fahrer fuhr laut Polizeiangaben deutlich zu schnell und war dabei alkoholisiert. Durch die Kollision überschlug sich das Fahrzeug und kam nach über zwanzig Metern auf dem Dach liegend zum Stehen. Beide Fahrzeuginsassen wurden dabei nicht verletzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der alkoholisierte Fahrer keinen Führerschein besitzt. Sein Beifahrer stand ebenfalls unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung. Er steht im Verdacht, den Fahrer zur Fahrt angestiftet zu haben. Dem Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Unfallfahrzeuge mussten vor Ort abgeschleppt werden.